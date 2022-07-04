Kaza, saat 17.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Darende Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (48) idaresindeki çapa motoru sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile S.K. (39) ve E.P. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Darende, Kayseri, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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