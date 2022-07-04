Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

04.07.2022 19:00
Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan çapa motoru devrildi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan çapa motoru devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Darende Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (48) idaresindeki çapa motoru sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile S.K. (39) ve E.P. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Darende, Kayseri, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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