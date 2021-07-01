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Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı

01.07.2021 10:43
Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Genç'in (28) kullandığı çapa motoru, Malatya- Elazığ kara yolu Kıyıcak Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile çapa motorunun römork kısmındaki Sultan Çelik (78), Remziye (22), Hayder (64), Sultan (24) ve Hanımşah Umutlu (61) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mehmet Genç, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı - Son Dakika


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