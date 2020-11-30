Malatya'da çapa motoru hırsızlarına yönelik operasyon - Son Dakika

Malatya'da çapa motorlarını çalan şüpheliler, 138 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte farklı tarihlerde 7 çapa motorunun çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada 138 saatlik kamera görüntüsü izlendi.

Ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettikleri A. T, B. T, M. M. D, ve S. B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenşüphelilerden A. T, M. M. D, ve S. B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.T. ise tutuklandı.