Malatya'da çapa motoru ve römork çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da çapa motoru ve römork çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Malatya'da çapa motoru ve römork çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motoru ve römork çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da çapa motoru ve römork çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motoru ve römork çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenipınar Mahallesi'nde çapa motoru ve römork çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma, şüphelilerin aynı bölgeden daha önce de bir çapa motoru ve römork hırsızlığına karıştıklarını da belirledi.

Zanlıların, çaldıkları ürünleri sattığı yeri tespit eden ekipler, malzemeleri sahiplerine teslim etti.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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