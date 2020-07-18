Malatya'da çatı yangını - Son Dakika

Malatya'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Begüm Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıda hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA