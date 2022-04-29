Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

29.04.2022 18:28

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı Malatya'da bir çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi.

Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kardeş yaralandı.

Olay, 15.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Ö.K. ve M.K. kardeşlerin işlettiği çay ocağına gelen H.G ile O.G. kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.G. silahla açılan ateş O.G. ise göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı kardeşlerden H.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne O.G. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayın şüphelileri polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanelerde tedavileri süren kardeşlerden O.G.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen biri pompalı tüfek olmak üzere 2 adet silah ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(HE-HY-AOA)

Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Malatya'da çay ocağına silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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