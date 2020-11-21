Son dakika... Malatya'da çayda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika... Malatya'da çayda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

21.11.2020 22:05
Son dakika... Malatya'da çayda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da balık tutmak için girdikleri çayda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuk ölü bulundu.

Malatya'da balık tutmak için girdikleri çayda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuk ölü bulundu.

Olay, Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tohma Çayı'na balık tutmak için giden 4 çocuktan 9 yaşındaki Hakkı Aslan dengesini kaybederek düştüğü suda akıntıya kapıldı. Arkadaşının akıntıya kapıldığını gören İbrahim Gülmez (11) Hakkı Aslan'ı kurtarmak için peşinden suya atlarken o da akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede su üzerinde hareketsiz bir çocuk cesedi gören vatandaş durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı dalgıçları sevk edildi. Vatandaşlarında katıldığı çalışmalarda ekipler İbrahim Gülmez'in cansız bedenine akıntıya kapıldıkları yerden 3-4 kilometre ileride Hisarkale mevkiinde, Hakkı Aslan'a ise Ilıca mevkiinde ulaştı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan 2 çocuğun cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Son dakika... Malatya'da çayda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu
Son dakika... Malatya'da çayda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

İbrahim Gülmez, Malatya, Balık, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Malatya'da çayda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu - Son Dakika


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