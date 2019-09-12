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Malatya'da ÇED süreci değerlendirme toplantısı

38 dakika önce

Malatya'da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci değerlendirme toplantısı yapıldı.

Malatya'da ÇED süreci değerlendirme toplantısı, System.String[]

Malatya'da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik 2 Nolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlıkları, TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü, MSB ANT Doğu Bölge Müdürlüğü, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kentte gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerinin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları kapsayan ÇED sürecinin değerlendirildiği toplantı sonunda, kentte maden ruhsatı alan firmaların çevreye etkileri tartışılarak bundan sonraki maden ruhsatlarının hangi koşullarda verileceğinin tespiti yapılarak, çözüm önerileri ve kurumlara düşen görevler istişare edildi.

Çevresel Etki Değerlendirme, Malatya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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