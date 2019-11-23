Son Dakika Haberleri: Malatya'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu
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Malatya'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda 44 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Malatya'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonda 44 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışma kapsamında kentte bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada, 44 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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