Son Dakika › Güncel › Malatya'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Malatya'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu
6 saat önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda 44 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Malatya'da düzenlenen operasyonda 44 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışma kapsamında kentte bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada, 44 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında! Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir