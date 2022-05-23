Malatya'da çeşitli suçlardan 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da çeşitli suçlardan 82 şüpheli yakalandı

23.05.2022 16:06
Malatya'da çeşitli suçlardan 82 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada 7 tabanca, 11 tüfek, 1 kurusıkı, çok sayıda fişek ve kesici alet ile 610 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş ekiplerince son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 70 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan kentte meydana gelen ikametten hırsızlığa teşebbüs ile yağma olayları ile ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Battalgazi ilçesinde ise çeşitli suçlarla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 şüpheli yakalandı.

YORUMLAR
500
Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da çeşitli suçlardan 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:59 Kuzey Kore lideri Kim'i Jong-un, üst düzey general Hyon Chol Hae'nin ölümü sonrası kahroldu: Mezara toprak atarken gözyaşlarına boğuldu
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:43 İran'da 10 katlı bina çöktü: 7 kişi öldü, 55 kişi yaralandı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
15:03 Ölüm onu çorbacıda buldu! Şampiyon motorcu kendi çalışanı tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:10:32. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da çeşitli suçlardan 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement