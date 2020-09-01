Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan iki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ekipler, kentte kap kaç olayına karışan ve mahalle bekçisini tehdit eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 15 saatlik kamera kayıtlarının inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin S.D. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya ile Elazığ'da 14 ayrı suçtan araması olan ve 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı E.Ç. yakalandı.

Emniyette işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen E.Ç. tutuklandı.