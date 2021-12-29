Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da araç kurşunlama ile hırsızlık suçlarına karışan 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerce yapılan çalışmalar neticesinde kentte araç kurşunlama ile hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı yakalandı, bir tüfek de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilene 3 zanlı tutuklandı.???????
Kaynak: AA
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