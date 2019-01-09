Son Dakika Haberleri: Malatya'da Çeşitli Suçlardan Aranan 31 Kişi Yakalandı

Malatya'da Çeşitli Suçlardan Aranan 31 Kişi Yakalandı

17 dakika önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya'da Çeşitli Suçlardan Aranan 31 Kişi Yakalandı, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 31 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 31 kişinin, 31 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

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