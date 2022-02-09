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Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı

09.02.2022 13:02
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı

Malatya'da 16 ayrı suçtan aranması bulunan bir şahıs ile birlikte çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da 16 ayrı suçtan aranması bulunan bir şahıs ile birlikte çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan çalışmalarla 16 ayrı dosyadan aranan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan diğer çalışmalarda ise muhtelif zamanlarda meydana gelen ikamet kurşunlama, silahlı tehdit, 6136 SKM, narkotik madde, otodan hırsızlık, silahla yaralama ve yağma olayları ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli daha polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MALATYA

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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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