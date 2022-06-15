Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 83 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 83 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce yapılan çalışmada, 7 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı, çok sayıda fişek ve kesici alet ele geçirildi.
Asayiş ekiplerince son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 83 şüpheli gözaltına alındı.
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