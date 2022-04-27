Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

27.04.2022 15:08
Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Malatya'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 13 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 13 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlılardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde muhtelif zamanlarda " kasten yaralama, iş yerinde hırsızlık" gibi olaylara karıştığı belirlenen 13 zanlı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan, H.C., H.T., S.G., B.K., M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan iki ayrı çalışmada durumundan şüphelenerek durdurulan 4 şahsın yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ile 24 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken şehir gösteren mevkiinde 6 adet demir korkulukları çalan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar 200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar 200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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