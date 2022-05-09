Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı

09.05.2022 13:29
Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı

Malatya'da, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatya'da, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesinde meydana gelen yaralama, gasp, silahlı tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K, S.Y ve E.S, tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçede 150 bin lira değerinde bir iş makinesi parçasının çalınması ile MOTAŞ otobüsleri park alanında meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliyi 45 saatlik kamera görüntüsü inceleyerek yakaladı.

Kentte, yağma, şantaj, kasten yaralama olayına karışan M.K ve A.T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bir işyerinden 80 bin lira değerinde demir iskele ve demir kalıpların çalınmasıyla ilgili 145 saatlik kamera görüntüsü izlenerek tespit edilen şüpheli D.B. yakalandı. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yüksek gerilim hattından demir cıvatalarının çalınması olayına ilişkin yakalanan O.Ö. tutuklandı.

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Battalgazi, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika
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