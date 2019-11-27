Son Dakika Haberleri: Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlara karışan 30 kişi, gözaltına alındı.

Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlara karışan 30 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda, 30 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, tutuklanırken, 22 kişi ise serbest bırakıldı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:50:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]