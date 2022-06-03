Malatya'da "Çevre Dostu Bir Yaşam" bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya'da "Çevre Dostu Bir Yaşam" bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi

03.06.2022 15:14
Malatya'da "Çevre Dostu Bir Yaşam" bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi

Malatya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Malatya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, çevre dostu ulaşım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla "Çevre Dostu Bir Yaşam" bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde başlayan bisiklet turu Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bugün bisiklet kullanımını artırmak ve teşvik etmek için tur düzenlediklerini belirtti.

Çevrenin korunması için üzerlerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Gürkan, "Bizler yarına güzel bir çevre bırakmak durumunda olduğumuzu ve o sorumluluk içerisinde hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Bisiklet turuna katılan bütün bisikletçi kardeşlerimi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Malatya'dan milli takıma 2 sporcu Malatya'dan milli takıma 2 sporcu
Kaynak: AA

Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 'Çevre Dostu Bir Yaşam' bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

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