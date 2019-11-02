Malatya'da Çevre ve Tarım Kurultayı düzenlendi

Malatya'da gerçekleştirilen Çevre ve Tarım Kurultayında üreticilerin sorunları masaya yatırıldı.



Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde Tüm-Köy-Sen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kurultay öncesi açıklama yapan Kurultay Koordinatörü Ali Gürer, amaçlarının köylülerin üretimde yaşadıkları sorun ve sıkıntıları ele almak olduğunu söyledi. Tarımda sorunların başında girdilerin yüksek olması olduğunu ifade eden Gürer, "Bundan dolayı üreticilerimiz ürünlerini satamıyor, satsalar bile değerinde veremiyor. Bugün bu sorunları tartışacağız ve bu konuda çözüm önerilerini ele alacağız" dedi.



El birliği ile çözüm noktasında çalışma yapacaklarını ifade eden Gürer, "İyi ve modern bir tarım yapmak üretime daha çok katkı sunmak için ne gibi çalışmalar yaparız bunu da tartışacağız" ifadelerine yer verdi.



Çevre sorunu ile tarımın artık iç içe geçtiğini de dile getiren Gürer, "Bir diğer konu ise çevre sorunu ile tarım iç içe geçti. Daha önceleri üreticiler ve köylüler ürünün para etmemesinden şikayetçi olurken, bugün ise çevre sorunu öne çıktı. Yani madenlerin, taş ocaklarının, mermer ocaklarının çok pervasızca doğayı talan etmesi, hayvancılığı yok etmesi, toz duman İçinde ağaçların kuruması, suların yatak değiştirmesine neden olmaktadır. Bu defa da üretici kendi ürününün para etmemesi sorununun yanında ikinci bir sorun ile karşı karşıya geldi. Toprağını ve suyunu koruma gibi bir sorun ile karşı karşıya geldi. Onun için bu talana dur demek için, bu taş ocakların ve maden ocaklarının insan hayatına ve yaşam alanından uzak kurulması açısında nasıl bir yol ve yöntem denenir nasıl bir yol çizilir bu konuları tartışacağız. Çözüm üretmek için bugün üretici ve köylülerle bir araya geldik"diye konuştu. - MALATYA