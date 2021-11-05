Malatya'da çevreye rastgele atılan atık lastikler toplanıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından atık lastiklerin toplanması ile birlikte hem çevre kirliliğinin önüne geçildiği hem de sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarının bir kısmının bu şekilde önüne geçildiği bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, atık lastik toplama işlemi hakkında bilgi vererek, rastgele sağa sola atılan lastiklerin sivrisinek ve karasineklerin üreme merkezi haline geldiğini söyledi. Şaban Aşıcı, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak haşere ile mücadele sırasında, kimyasal mücadeleden ziyade kültürel, mekanik ve fiziksel mücadele çok daha önem arz etmektedir.Daha az insan gücü, araç ve ilaç kullanabilmemiz için haşere üreme alanlarının ortadan kaldırılması çok önemlidir. Bu anlamda ömrünü tamamlamış sağa sola rastgele bırakılan araç lastikleri hayvansal ve organik atıklar sivrisinek ve karasinek için çok önemli üreme merkezleridir. Sivrisinek larvalarını bu içinde su olan araç lastiklerine bıraktıklarından (ki bir lastik içinde üreyen sivrisinekler bir mahalleyi rahatsız edecek kadar) bu lastiklerden çok fazla miktarda sivrisinekler üremekte ve jit alanı oluşturmaktadır. Ayrıca araç lastikleri hem görüntü kirliliği hem de yakıldığında hava kirliliğine neden olduğundan çevre denetim ekiplerimiz tarafından bu lastikler toplanarak, bertaraf tesisine teslim edilerek, bertarafı sağlanmaktadır" sözlerine yer verdi.