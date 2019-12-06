Malatya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Malatya'da hakkında kesinleşmiş 8 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 31 Ekim'de Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, bir suçtan 8 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına hükümlüyken sağlık sorunları nedeniyle getirildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden firar eden Ümüt T'nin kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.

Suriye uyruklu bir kadınla nikahsız olarak kent merkezi Cezmi Kartay Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede yaşadığını tespit eden ekipler, firari hükümlüyü Akpınar Mahallesi Barbaros Sokak'ta yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.