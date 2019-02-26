Son Dakika Haberleri: Malatya'da, Cezaevi Firarisi Kamyonet Kasasında Yakalandı

Malatya'da, Cezaevi Firarisi Kamyonet Kasasında Yakalandı

35 dakika önce

MALATYA'da, jandarma, 2016 yılında cezaevinden firar eden, aradan geçen sürede 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararları çıkarılan Kasım U., kamyonet kasasında yakaladı.

Malatya'da, Cezaevi Firarisi Kamyonet Kasasında Yakalandı, System.String[]
MALATYA'da, jandarma, 2016 yılında cezaevinden firar eden, aradan geçen sürede 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararları çıkarılan Kasım U., kamyonet kasasında yakaladı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2016 yılında Doğanşehir Cezaevi'nden firar eden Kasım U.'nun peşine düştü. Firari olduğu dönemde gerçekleştirdiği 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım U.'nun kaldığı adresi belirleyen jandarma buraya baskın düzenledi. Evde yapılan aramada firari bulunamazken, 210 gram esrar ele geçirildi. 

Aynı dakikalarda evin yakınında park halinde bulunan bir kamyonet hareket etti. Jandarma tarafından durdurulan kamyonetin sürücüsü tedirgin davranışlar sergiledi. Bunun üzerine aranan kamyonetin kasasında firari Kasım U. bulundu. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasım U. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:31 Kaynak: DHA

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