Malatya'da cezaevleri için toplantı

Malatya'da Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri'ne işlerlik kazandırma amacıyla toplantı düzenlendi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk Evleri'ndeki yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine? işlerlik kazandırmak için toplantı gerçekleştirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cezaevi Savcısı Mehmet Ferhat Demir, Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Engin Şimşek, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Fuat Demirtaş katıldı.