Malatya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle Malatya'daki açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından 478 hükümlü tahliye edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Malatya'daki açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından tahliyelere başlandı. Tahliye haberini duyan hükümlü yakınları da önce cezaevi önlerine gelerek, bekledi. Cezaevlerinde kalan 478 hükümlü, otobüslere bindirilerek, şehir merkezine götürüldü. Tahliye edilenler, burada kendilerini beklemeye başlayan yakınları tarafından karşılandı.