Malatya'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan, Türk Ocağı'na ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türk Ocakları Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

Ağbaba, ziyarette yaptığı konuşmada partilerine üye olan herkesin rehberinin atasının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.

Partilerinin ilkeleri ile kurucusunun belli olduğunu aktaran Ağbaba, "Genel başkanlar gelip geçicidir, İsmet Paşa, Ecevit, Baykal geldi geçti, Kemal bey bugün var, belki yarın olmayacak ama partinin kurucusu, ideolojisi ve çatısı değişmeyecek. O çatının tapusu hiç birimizde değil, o evin tapusu hiç birimizde değil. Üyeler değişir, partideki yetkililer değişir, tapunun sahibi değişmez, değiştirilemez ve o tapu devredilemez. O tapunun sahibi kurucumuz, kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk." diye konuştu.

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, kutuplaşma siyasinden vaz geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ağbaba'nın babasını ve ailesini tanıdığını hatırlatan Günata, "Veli Ağbaba ile bir başka siyasi parti mensubu arasında biz fark göremiyoruz." ifadelerini kullandı.