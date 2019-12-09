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Malatya'da çiçek dikim çalışmalarına başlandı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarına dayanıklı çiçek dikim çalışmalarına başlarken, 52 noktada toplamda 15 bin 500 metrekarelik alanda çiçek dikim çalışmaları yapacakBüyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından, güz dönemi başlatılan fidan dikimi...

Malatya'da çiçek dikim çalışmalarına başlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarına dayanıklı çiçek dikim çalışmalarına başlarken, 52 noktada toplamda 15 bin 500 metrekarelik alanda çiçek dikim çalışmaları yapacak


Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından, güz dönemi başlatılan fidan dikimi ve budama çalışmalarının ardından, havaların soğuması ile birlikte kış şartlarına dayanıklı çiçek dikim çalışmalarına başlandı.


Yapılan çalışmalar kapsamında park, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda 500 bin hercai menekşe ile 50 bin süs lahanası dikimi gerçekleştirilecek.


Büyükşehir Belediyesi Malatya'yı görsel anlamda vatandaşların takdir edeceği bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatmış olduğu çalışmalarda, 8 ayrı renkten 500 bin hercai menekşe ile 4 farklı renkten 50 bin süs lahanasını toprakla buluşturmaya devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Malatya'nın 52 farklı noktasında toplamda 15 bin 500 metrekarelik alanda dikim çalışmaları devam ediyor. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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