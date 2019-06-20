Son Dakika Haberleri: Malatya'da çiçekler açtı
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da çiçekler açtı

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çiçeklendirme çalışmaları kapsamında 157 bin adet çeşitli tür ve cinste çiçek toprakla buluşturuldu.

Malatya'da çiçekler açtı, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çiçeklendirme çalışmaları kapsamında 157 bin adet çeşitli tür ve cinste çiçek toprakla buluşturuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığınca şehrin meydan, park, refüj ve yeşil alanlarında yürütülen çiçeklendirme çalışmaları sonucunda 157 bin adet çeşitli tür ve cinsten mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da havaların ısınması ile birlikte Malatya genelinde gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarına hız verildi. Çalışmalar sonucunda şehrin dört bir yanını çiçeklerle bezeyen Büyükşehir Belediyesinin şuana kadar sorumluluk alanı içerisinde bulunan meydan, park, refüj ve yeşil alanlarda çeşitli tür ve cinsten 157 bin adet çiçek dikimini gerçekleştirdiği ve çiçek dikim çalışmalarının Malatya genelinde devam edeceği belirtildi.

Spor aletleri ve oyun guruplarının bakımları yapılıyor

Malatya'yı rengarenk bir görünüme kavuşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sorumluluk alanı içerisinde bulunan çocuk parklarındaki oyun grupları ile spor aletlerinde de gerekli bakım ve tadilat çalışmalarını yaparak, çocukların ve spor severlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda oyun oynamaları ve spor yapmaları sağlanıyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü Son Dakika! Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek Son Dakika! ABD Başkanı Trump, "İran'a saldıracak mısınız?" sorusuna yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:49:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da çiçekler açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]