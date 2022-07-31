Hobi olarak üretmeye başladığı bıçakları yurt dışındaki meraklılarına da satıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hobi olarak üretmeye başladığı bıçakları yurt dışındaki meraklılarına da satıyor

31.07.2022 12:22
Hobi olarak üretmeye başladığı bıçakları yurt dışındaki meraklılarına da satıyor

Malatya'da çiftçi Cengiz Kocaman, evinin yanını yaptığı 15 metrekarelik atölyede hobi olarak yaptığı bıçakları, Almanya ve ABD'deki koleksiyonculara da gönderiyor.

Malatya'da çiftçi Cengiz Kocaman, evinin yanını yaptığı 15 metrekarelik atölyede hobi olarak yaptığı bıçakları, Almanya ve ABD'deki koleksiyonculara da gönderiyor.

Yeşilyurt ilçesinde çiftçilik yapan 34 yaşındaki Cengiz Kocaman, bıçaklara çocukluğunda ilgi duymaya başladı.

İlk başlarda el yordamıyla çakılar yapan Kocaman, daha sonra birikimiyle evinin yanına bir atölye kurmaya karar verdi.

Evinin yanına inşa ettiği atölyede geleneksel yöntemle döverek bıçak üretmeye başlayan Kocaman, sosyal medya üzerinden tanıtım yaparak, bıçağa ilgi duyanların kendisine ulaşmasını sağlıyor.

Kocaman, gurbetçi vatandaşların desteğiyle ürünleri yurt dışına da gönderiyor.

"Bıçakları yurt içinde ve dışında satıyorum"

Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada çakı ve bıçak merakının kendisini üretime yönelttiğini söyledi.

Önceleri hoşuna giden çakıları satın aldığını ve bazılarını da arkadaşlarına hediye ettiğini anlatan Kocaman, "Sonrasında bıçak yapmaya karar verdim ve başardım, şu an bıçak yapıyorum. Evimin yan tarafında 2013 yılına inşa ettiğim yaklaşık 15 metrekarelik atölyede bıçak imal ettim. Atölyeden önce makinelerim yoktu, el yordamıyla yapıyordum." diye konuştu.

El yapımı bıçak üretiminin zor olduğunu anlatan Kocaman, şöyle devam etti:

"Bu işi yaparken fedakarlık yapmak zorundasınız. Dinlenmem gereken vakitlerde ben burada çalışıyordum. Bir taraftan işte çalıştım diğer taraftan da atölyeyi bugünkü haline getirerek çalışmaya devam ettim. Zor oldu ama fedakarlıkla oldu çok şükür. Ürettiğim bıçakları yurt içinde ve dışında satıyorum. Yurt içinde asker ve polis özel harekat kardeşlerimiz için kasatura yapıyorum. Yurt dışında da meraklıları ulaşıyor. Almanya ve Amerika'ya imal ettiğim ürünler gitti, oradaki koleksiyoncu arkadaşlar buradaki tanıdıkları vesilesiyle bana ulaştılar. Yurt içinde de koleksiyonculuğunu yapan arkadaşlar istiyor, onlara gönderiyorum. Hediyelik amaçlı talep edenler oluyor."

Kocaman, talebin özellikle dövme bıçaklara olduğunu anlatarak, "Bıçakları dövme ve talaş yöntemiyle yapıyorum. Özellikle Amerika'dan isteyenler dövme bıçak istiyor. Geleneksel yöntemle döverek bıçağı imal ediyorum. Yaptığım bıçak çiviyi kesiyor ve ağzı bozulmuyor, bıçağın santimetresinde yaklaşık 200 çekiç darbesi var." dedi.

Kocaman, geleneksel yöntemle yaptığı bıçakları kamyon makası ve demir kesen testereler gibi kullanım ömrü dolmuş atıl malzemelerden imal ettiğini söyledi.

YORUMLAR
500
CNN: Rusya, ABD ile tutuklu değişimi anlaşmasına Almanya'da tutuklu Rus vatandaşı da ekletmek istiyor CNN: Rusya, ABD ile tutuklu değişimi anlaşmasına Almanya'da tutuklu Rus vatandaşı da ekletmek istiyor Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Malatya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hobi olarak üretmeye başladığı bıçakları yurt dışındaki meraklılarına da satıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 12:34:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hobi olarak üretmeye başladığı bıçakları yurt dışındaki meraklılarına da satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement