Malatya'da çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı.

İl Müdürü Tahir Macit, yaptığı yazılı açıklamada, "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu dağıttıklarını belirtti.

Hayvancılıkta üretim maliyeti içerisinde karlılığı etkileyen en önemli etkenlerden birinin yem girdisi olduğunu ifade eden Macit, şunları kaydetti:

"Bir işletmede yem gideri yüzde 50-70 civarındadır. Bu nedenle ilimizde yapılan hayvancılığın karlılık düzeyinin arttırılması amacıyla il müdürlüğü olarak yem bitkisi üretimini önemsemekteyiz. Kaba yem olarak tanımlanan yem bitkileri en ucuz besin kaynağıdır. Mineral ve vitamin kaynağı olmaları dolayısıyla hayvanların verim ve üreme performanslarını etkilerler. Yem bitkileri ekildikleri toprakları yalnız verimli hale getirmekle kalmazlar. Aynı zamanda bol miktarda bırakmış oldukları kök ve toprak üstü artıklarıyla toprağın organik madde miktarını artırarak yapısını düzeltirler. Yapılan araştırmalarda çiftçi şartlarında hayvanların üstün kaliteli yem bitkileriyle beslenmesi durumunda verimlerinin en az iki kat artırılabildiği tespit edilmiştir. Hayvancılıkla uğraşan işletmelerin hayvan beslemede kullanacakları kaba yemleri kendi işletmelerinde üretmeleri karlı bir yetiştiricilik için esastır."