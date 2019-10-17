Son Dakika Haberleri: Malatya'da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu
Son Dakika Güncel Malatya'da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu

Malatya'da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu

2 saat önce

Malatya'da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Malatya'da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu, System.String[]

Malatya'da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu dağıtımı yapıldı.


Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu dağıtıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, hayvancılıkta üretim maliyeti içerisinde karlılığı etkileyen en önemli etkenlerden birinin yem girdisi olduğunu vurgulayarak, "Malatya'da, hayvan sayısına göre yem bitkisi ekiliş alanlarının düşük olduğuna işaret eden Macit, "Bu nedenle kaba yem ihtiyacını üreticilerimiz komşu illerden temin etmektedirler. Bu da nakliye maliyeti nedeniyle kaba yem fiyatını artırmakta ve hayvancılığın kar marjını düşürmektedir. Bu tür sorunları çözmek amacıyla özellikle don tabanı olan kayısıdan ekonomik olarak verim alınamayan sulu arazilerde yem bitkileri üretimini teşvik etmek amacıyla "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 2019 yılında yüzde 50'si kurumumuzca desteklenen yonca tohumu dağıtılıyor" diye konuştu.


Üreticilere tohumlarının teslim edilmesinin ardından program sona erdi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
Erdoğan'ın Pence'i karşıladığı anların görüntüsü yayınlandı Süleyman Soylu: Asker selamı veren futbolcularımızı soruşturuyorlar, çok paniklemişler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mike Pence arasındaki kritik görüşme başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:45:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]