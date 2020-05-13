Malatya'da çiftçilerin tecrübe kazanması için kurulan serada üretim devam ediyor

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 2 yıl önce Sera Organize Sanayi'nin alt yapısının oluşması ve çiftçilerin tecrübe kazanmaları amacıyla kurulan serada domates ve salatalık üretimine devam ediliyor.

Malatya Vali Yardımcısı ve Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, serada incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, ilçede Bozdepe Recai Kutan Barajı'nın katkısıyla sulu tarıma geçilmesinin ardından tarım ürünlerinin hem çeşit hem de miktar olarak artış gösterdiğini söyledi.

Üretimin hızla devam ettiğini aktaran Büyüknalçacı, şöyle devam etti:

"2018 yılından SODES Projesi kapsamında ilçe belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde domates ve salatalık fidelerinin ekiminin ve satışının yapıldığı bir alan oluşturduk. İlçede örtü altı üretime geçilmesi hedefleniyor. Yazıhan Kadın Kooperatifi iş birliği ile de kadınları seracılık alanında yetiştireceğiz inşallah."

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise seranın ilçede deneme amaçlı yapıldığını ve son 2 yıldır güzel sonuçlar aldıklarını hatırlattı.

İlçede seracılığı geliştirmek ve çiftçilere seracılığı öğretmek amacıyla projeyi sürdürdüklerini aktaran Öztürk, "Yazıhan'da kurulacak Sera Organize Sanayi'nin alt yapısının oluşması ve çiftçilerin tecrübe kazanmaları amacıyla biz bu çalışmayı başlattık. İnşallah önümüzdeki dönemde 500-1000 metrekarelik alanlarda değil, 1000 dekarlık alanda seracılık yapılmasını planlıyoruz. İlçemizin, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi ise yaklaşık 4 yıl önce yapılan çalıştaylarda sulu tarıma geçildiğinde ekilebilecek ürünler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Çalıştaylardan çıkan sonuçlardan birinin de seracılık olduğunu dile getiren Tanrıverdi, "Geçen yıl 250 metrekare alanda 6-7 ton domates, 4-5 ton civarında salatalık üretimi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Sera incelemesine İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit de eşlik ettik.