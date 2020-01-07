Malatya'da çığ nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da çığ nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan öğretmenler belediye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'da çığ nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan öğretmenler belediye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri, Porga Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan kara yolunda içerisinde Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okulu Müdürü Hayrettin Öztürk ile öğretmenlerin bulunduğu servisin, çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kapanan yolu açan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, kara saplanan servisi de bulunduğu yerden çıkardı. Yola devam eden öğretmenler Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okuluna ulaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok bölgesinde kapanan yolları açmak adına büyük bir özveri ve gayretle çalışan karla mücadele ekiplerini tebrik etti, öğretmenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çınar, kar yağışının özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha fazla etkili olduğunu anlatarak, araç ile yaya trafiğini güvenli ve akıcı hale getirmek adına ekiplerin özveri ve gayretle çalıştığını kaydetti.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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