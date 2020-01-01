Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı - Son Dakika

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Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı
6 saat önce
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, yoğun kar nedeniyle düşen çığ karayolunu ulaşıma kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:35 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, yoğun kar nedeniyle düşen çığ karayolunu ulaşıma kapattı. Yol kar küreme ekiplerin çalışmasıyla 7 saatte açıldı.
Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Pütürge ilçesinin Dereyolu mevkiinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Karayolunu trafiğe kapatan çığ nedeni ile birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan yol 7 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.
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