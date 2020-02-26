Malatya'da çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı - Son Dakika

Malatya'da çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı

6 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan yardım görevlilerini, belediye ekipleri kurtardı.

Malatya'da çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan yardım görevlilerini, belediye ekipleri kurtardı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Pütürge ilçesine bağlı mahallelere yardım malzemesi götüren Pütürge Kaymakamlığı personellerini taşıyan araç, yoğun kar ve çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu aracı bulunduğu yerden çıkardı, yolu da ulaşıma açtı.

Pütürge, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:54:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]