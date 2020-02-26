Malatya'da çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan yardım görevlilerini, belediye ekipleri kurtardı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Pütürge ilçesine bağlı mahallelere yardım malzemesi götüren Pütürge Kaymakamlığı personellerini taşıyan araç, yoğun kar ve çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu aracı bulunduğu yerden çıkardı, yolu da ulaşıma açtı.