Malatya'da Çıkan Seçim Kavgasında 2 Kişi Öldü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki bir okulda oy verme işlemleri sırasında muhtar adaylarının tarafları arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle vurulan iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

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