Malatya'da Çilek Tarla günü düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da Çilek Tarla günü düzenlendi

Malatya'nın Kale İlçesinde, "Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi" kapsamında Tarla Günü düzenlendi.

Malatya'da Çilek Tarla günü düzenlendi, System.String[]

Malatya'nın Kale İlçesinde, "Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi" kapsamında Tarla Günü düzenlendi.

Keli İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi" kapsamında Tarla Günü Kıyıcak Mahallesinde düzenlendi. Tarla Günü programına, Kale Kaymakamı Nurullah Kaya, Kale Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan, kurum müdürleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ve çiftçiler katıldı.

Pandemi dolayısıyla maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen program, açılış konuşmaları, proje tanıtımı, tarla gezisi, ikramlar ve kapanış şeklinde gerçekleştirildi.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol yaptığı açılış konuşmasında, Kale İlçesinin ana geçim kaynağının kayısı olduğuna dikkat çekerek, "Kayısının para ettiği yıllarda çiftçilerimizin yüzü gülmekte, kayısının don, dolu gibi afetler, hastalık ve zararlı artışı, pazarlanma sorunları yaşanan yıllarda çiftçilerimizin geliri düşmektedir. Bu nedenle Kayısının yanına başka ürünlerin eklenmesi gerekmekte olup, ilçemizin rakımı yüksek yerlerinde badem yetiştiriciliği, rakımı düşük yerlerinde ise çilek yetiştiriciliği gelişme göstermektedir. Kale İlçemiz iklim ve toprak yapısıyla çilek yetiştiriciliğine son derece uygundur. Bakanlığımız tarafından çilek yetiştiriciliğine sertifikalı fidan desteklemesi şeklinde destek verilmektedir. Bugün Bakanlığımızca desteklenen ve İlçe Müdürlüğümüzce yürütülen "Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesinin" sonuçlarını göreceğimiz Tarla Gününde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum ve projenin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit de yaptığı konuşmasında, Kayısı Malatya'yı anavatan edinmiş bir meyve ve Malatya çiftçisi için ana gelir kaynağı olduğuna parmak basarak, "Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinden dolayı kayısı da olumsuz etkilendi. Bitkisel üretimde riski dağıtmak lazım. Mesela Kale İlçemiz kayısı yetiştiriciliği yanında çilek ve sebze yetiştiriciliği için uygun iklim ve toprak şartlarına haizdir. Özellikle çilek yetiştiriciliğinde sıcak para akışı var ve Kale İlçemizde Çilek Yetiştiriciliğini yaygınlaştırmalı ve çilek üretimini artırmalıyız. Tarımda kaliteli ürün elde edilmesi ve pazarlama önemli konulardır. İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personellerimiz tarafından kaliteli ürün artışı için çiftçilerimize teknik konularda destek vermekteyiz. Bakanlığımız kaliteli ürün artışı için her yıl çiftçilerimize Tarımsal Desteklemeler vermektedir. Yine Bakanlığımız tarafından tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunda Dijital Tarım Pazarı uygulaması hayata geçirilmiştir. Çiftçilerimiz ürettiği ürünleri Dijital Tarım Pazarına kaydetmekte, almak isteyen alıcılar da Dijital Tarım Pazarına kayıtlarını yapıp satışa sunulan ürünleri talep etmektedirler. Projeyi arazisinde uygulayan üreticilerimize ve projede görev alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çilek Kale için elverişli"

Projeyle ilgili katılımcılara bilgiler veren Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan ise, proje hakkında bilgi aktardı. Özcan, "2019-2020 yıllarını kapsayan ve Bakanlığımızın İl Özel Yayım Projesi kapsamında desteklenen projemizdeki amacımız, Kale İlçemizin iklim ve toprak yapısının çilek yetiştiriciliğine uygun olduğunu, çilek yetiştiriciliği konusunda geçmişi olan ilçemizi bu konuda tekrar canlandırmanın mümkün olduğunu, Kale İlçesi anayol üzerinde olduğundan pazarlama konusunda bunu avantaja çevirmenin, kayısı yetiştiriciliği yanında çilek yetiştiriciliği de yapılarak geliri çeşitlendirmenin önemli olduğunu üreticilerimize uygulamalı demonstrasyon metoduyla göstermektir. Proje faaliyetleri kapsamında 30 çiftçiye çilek yetiştiriciliği eğitimi verdik, bunlar arasında Kıyıcak ve Abuşoğlu Mahallelerinde birer çiftçiye birer dekar alanda Albion çeşidi çilek yetiştiriciliği demonstrasyon alanı kurduk. Proje kapsamında çiftçilere basınçlı sulama sistemi malzemesi, malç naylonu, fide, gübre ve gölgeleme filesi desteği sağladık. Çiftçilerimiz ise toprak hazırlığı, seddelerin yapılması, malç naylonu çekilmesi ve sulama sisteminin döşenmesi, fide dikimi, sulama ve diğer bakımları üstlendiler. Demonstrasyon alanlarına dikilen Albion çeşidini, verimi, koku ve aromasının yüksek, raf ve ekonomik ömrünün uzun olmasından dolayı tercih ettik. Çiftçilerimiz verim olarak projenin 2. yılında dekara yaklaşık 2500 kg çilek elde ettiler. 3. ve 4. yıllarda bundan daha fazla verim almayı hedefliyoruz. Demonstrasyon alanlarında toprak hazırlığından hasada kadar ki tüm süreç İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin kontrolünde yürütülmüştür" diye konuştu.

Çilek yetiştiriciliği yapan çiftçi Ergün Doğan da, çilek yetiştiriciliği kapsamında yaptığı işlerden bahsederek çilek bakım ve beslemesinin çok önemli olduğunu, albion çeşidinin veriminden ve satışından memnun olduğunu dile getirdi. Doğan, bu yıl Kıyıcak Mahallesinde kayısının yağışlardan dolayı meyve vermediğini, bu yıl çilek sayesinde yüzünün güldüğünü ifade etti. Doğan, üretimin her aşamasında kendilerine yardımcı olan Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Daha sonra Çilek Bahçesinde tarla gezisi ve hasat yapılmasının ardından, " Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi" Tarla Günü sona erdi. - MALATYA

Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:49

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da Çilek Tarla günü düzenlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Brezilyalı model, arkadaşıyla tartıştıktan sonra yanlışlıkla kendisini ateşe verdi Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Trump: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı         
17:59
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi         
17:40
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık         
17:31
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir         
14:55
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu         
13:53
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi         
09:39
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı         
09:38
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu         
08:54
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü         
08:23
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor         
07:25
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 22:43:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da Çilek Tarla günü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei