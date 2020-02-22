Malatya'da cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatya'da cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika Spor

Malatya'da cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları başladı

12 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alana Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı.

Malatya'da cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alana Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı.

Fırat Jimnastik Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara erkekler de Malatya Gençlik Spor Cimnastik takımından başka katılım olmadığından Malatya takımı erkeklerde tek başına yarıştı ve grup birincisi oldu.

Yarın yapılacak olan kızlar müsabakasına Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Malatya takımlarının katılması bekleniyor.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya'da koronavirüs tehdidi nedeniyle maç ertelendi
Kayserispor-Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı Panathinaikos-Barcelona maçının ardından Türk hakem Emin Moğulkoç'a saldırı

Son Dakika Haberleri
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı
14:29 Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 16:40:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]