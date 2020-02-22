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Malatya'da cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları başladı
12 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alana Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alana Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı.
Fırat Jimnastik Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara erkekler de Malatya Gençlik Spor Cimnastik takımından başka katılım olmadığından Malatya takımı erkeklerde tek başına yarıştı ve grup birincisi oldu.
Yarın yapılacak olan kızlar müsabakasına Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Malatya takımlarının katılması bekleniyor.
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