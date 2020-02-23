Malatya'da Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatya'da Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Malatya'da Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları sona erdi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alana Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da tamamlandı.

Malatya'da Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları sona erdi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alana Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da tamamlandı.

Fırat Jimnastik Spor Salonu'ndaki müsabakalara "kızlar" kategorisinde Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Malatya'dan katılan sporcular derece için kıyasıya yarıştı.

Müsabakalar sonunda takımlarda Elazığ birinci, Tunceli ikinci, Bingöl üçüncü, Malatya ise dördüncü oldu.

Ferdi kızlarda ise Elazığ'dan Asya Beren Çatak birinci, Tunceli'den Öykü Lorin Çetindağ ikinci, Elazığ'dan Amina Erva Salman ise üçüncülük elde etti.

Dereceye giren takımlar ve sporculara madalya ile başarı belgelerini, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Dağdelen verdi.

Dereceye giren takımlar 28-29'ta Malatya'da yapılacak yarı final müsabakalarında mücadele edecek.

Malatya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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