Son Dakika Haberleri: Malatya'da Cinayet

Malatya'da Cinayet

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün Doğanşehir ilçesindeki Beğre Mahallesi Melli mezrası Davullu Tepe mevkisinde bir erkeğe ait ceset bulunması üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan araştırmada, cesedin 10 Mart'tan bu yana haber alınamayan Kubilay Çetinkaya'ya (45) ait olduğunun kardeşi ve oğlu tarafından teşhis edildiği vurgulanan açıklamada, yapılan incelemede cesette saçma giriş delikleri tespit edildiği, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı soruşturmada Kubilay Çetinkaya ile aynı mahallede oturan arkadaşı M.C'nin kendisine ait ruhsatsız av tüfeğiyle kaza sonucu ateş ederek, Çetinkaya'yı öldürdüğü ifadesinde tespit edildi. Şüpheli M.C. gözaltına alındı. Savcının talimatıyla şüphelinin evinde yapılan aramada suç aleti av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:07 Kaynak: AA

Çetinkaya, Doğanşehir, Malatya, Güncel
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