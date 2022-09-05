Cinayetten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Cinayetten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

05.09.2022 15:27
Cinayetten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

Malatya'da cinayet olayının faili olduğu iddia edilen zanlı, İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.

Malatya'da cinayet olayının faili olduğu iddia edilen zanlı, İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi gölet civarında 16 Temmuz 2022 günü meydana gelen Onur K'nın (25) ateşli silahla öldürülmesi olayının faili firari şüphelisi olduğu iddia edilen F. A. isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı. Polis tarafından Malatya'ya getirilen F.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İddiaya göre, Orduzu gölet kenarında sohbet eden 4 şahsın üzerine bölgeye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tabancayla ateş açılmış, ateş sonucu baş kısmında kurşun isabet alan Onur K. yaralanmış, Onur K. yaralı olarak kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra polis tarafından şüpheli olarak yakalanan A.A. ile M.U tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, firari zanlı olarak da F. A. isimli şahıs aranıyordu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

İstanbul, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayetten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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