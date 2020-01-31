Malatya'da cinayet soruşturması yürüten 3 asker siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da cinayet soruşturması yürüten 3 asker siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Malatya'da cinayet soruşturması yürüten 3 asker siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Malatya'da bir cinayet soruşturmasını yürüten jandarma ekipleri siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da cinayet soruşturması yürüten 3 asker siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Malatya'da bir cinayet soruşturmasını yürüten jandarma ekipleri siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre; Battalgazi ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi'nde yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan ardından kaldırılığı Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Hasan Gültekin (28) cinayeti soruşturmasını yürüten jandarma ekipleri, Battalgazi bölgesinde cinayetle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bir kişinin evinde araştırma yaparken, toz halinde buldukları bir maddenin uyuşturucu olup olmadığını belirlemek için tattı.


Toz halinde olan maddeyi tadan 3 rütbeli asker ev sahibine maddenin ne olduğunu sorduğunda 'siyanür' yanıtını alınca panikle hastaneye başvurdu.Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde zehirlenme şüphesi ile müşahede altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ev aramasında bulunan toz halindeki beyaz maddenin siyanür olup olmadığı araştırılıyor.


"Cinayetinin detayları ortaya çıktı"


Hasan Gültekin cinayeti ile ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf eden S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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