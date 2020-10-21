Malatya'da cinayet şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da cinayet şüphelisi iki kişi tutuklandı

21.10.2020 12:45
Malatya'da cinayet şüphelisi iki kişi tutuklandı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, Cemal Gürsel Mahallesi'nde güvercin besleyen Ahmet Şinasi Durdu'nun (40) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan V.U. ile E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Dün, güvercin besleyen Ahmet Şinasi Durdu ile aralarında daha husumet bulunduğu iddia edilen V.U. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Durdu hastanede hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt, Cinayet, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da cinayet şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika

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