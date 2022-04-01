Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı

01.04.2022 18:04
Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı

Malatya'da adliyeye çıkarılan cinayet zanlısı 5 kişi cezaevine gönderildi.

Malatya'da adliyeye çıkarılan cinayet zanlısı 5 kişi cezaevine gönderildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde, 28 Mart'ta Enes Yıldırım'ın (34) yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis, olaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler K.D, C.D, B.K, M.Ç ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı
Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı

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Enes Yıldırım, Cinayet, Malatya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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