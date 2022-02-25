Malatya'da cinayete teşebbüs suçlamasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da cinayete teşebbüs suçlamasıyla 4 zanlı tutuklandı

25.02.2022 14:43
Malatya'da cinayete teşebbüs suçlamasıyla 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "genel güvenliği tehlikeye sokma" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "genel güvenliği tehlikeye sokma" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi'nde bir kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından" aranan 4 zanlı yakalandı.

Adreslerinde 3 silah ile çok sayıda fişeğin ele geçirildiği 4 zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da cinayete teşebbüs suçlamasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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