Son Dakika Haberleri: Malatya'da Çini ve Seramik Sergisi Açıldı

Malatya'da Çini ve Seramik Sergisi Açıldı

1 saat önce

Malatya'da Darende Belediyesi Sanat Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı çini ve seramik sergisi açıldı.

Malatya'da Çini ve Seramik Sergisi Açıldı, System.String[]
Malatya'da Darende Belediyesi Sanat Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı çini ve seramik sergisi açıldı.

Belediye tarafından dar gelirli ev hanımı kadınların bütçelerine katkı sağlamak amacıyla meslek sahibi olmaları için hazırlanan kursa katılanların el emekleri sergilendi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde kurulan ve 3 gün ziyaretçilere açık kalacak sergiden elde edilecek gelir kursiyerlere dağıtılacak.

Malatya Valisi Aydın Baruş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Darendeliler'in ruhlarında ve gönüllerinde ki zenginliği yansıtan güzel desenlerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Kütahya'nın sanatı olarak bilinen çininin güzel işlendiği ve eserlere yansıtıldığı örneklerin başka şehirlerde az görüldüğünü ifade eden Vali Baruş, "Ben bu açıdan da tüm Darendeli kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Darende gibi bizim medeniyetimize ilham veren Şeyh Hamid-i Veli gibi büyüklerimizin yetiştirdiği ve kültürüyle, sanatıyla da bu mirasa sahip çıkan güzel insanların ilçemizin tanıtımı ve kültürel değerlerinin de diğer insanlara anlatılması için sergilemiş olduğu çaba takdire şayan." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de serginin geleneksel hale geldiğini ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediyelerin artık kaynak ürettiğini ifade eden Tüfenkci, "Belediyeler ilçelerinde sadece altyapı, üstyapı faaliyetlerinde değil sosyal faaliyetleriyle kültürel, sanat faaliyetleriyle öne çıkması gerekir." dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de çini ve seramiklerin oluşmasında emek verenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:25 Kaynak: AA

Malatya Valisi, Darende, Malatya, Kültür Sanat
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