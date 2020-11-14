Malatya'da cips paketi ve meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da bir yolcu otobüsünde cips paketi ve meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Kontrollerde, raflarda bulunan bir poşet içerisindeki 2 cips paketi ve bir meyve suyu kutusunun içerisine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli S.İ. gözaltına alındı.