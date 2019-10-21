Son Dakika Haberleri: Malatya'da CMK uygulamaları semineri
Son Dakika Güncel Malatya'da CMK uygulamaları semineri

Malatya'da CMK uygulamaları semineri

18 dakika önce

Malatya Baro Başkanlığı CMK uygulamaları semineri düzenledi.

Malatya'da CMK uygulamaları semineri, System.String[]

Malatya Baro Başkanlığı CMK uygulamaları semineri düzenledi.


Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinin katkılarıyla Yargı Stratejisi Reform Belgesinin ilk değerlendirmesi ve CMK uygulamaları semineri gerçekleştirdiler. Seminere, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Onursal Dekanı Prof.Dr.Feridun Yenisey ile Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ayşe Nuhoğlu konuşmacı olarak katıldı.


Seminerin açılış konuşması Malatya Baro Başkanı Enver Han tarafından yapıldı. Baro Başkanı Enver Han, "Seminere katılan Avukat meslektaşlarımıza ve Stajyer Avukat meslektaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Toplantıya Malatya Barosuna kayıtlı Avukat ve Stajyer Avukatlar yoğun ilgi gösterdiler" dedi. - MALATYA

Bahçeşehir Üniversitesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21-27 Ekim haftalık burç yorumları
İBB Haydarpaşa ve Sirkeci için hukuk mücadelesine start verdi Hakim, sanık Varan'ın avukatının 5 maddelik talebini reddetti Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 17:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da CMK uygulamaları semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]