Malatya'da Çocuk Evleri Sitesinde sünnet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Çocuk Evleri Sitesinde sünnet töreni düzenlendi

26.06.2022 19:30
Malatya'da Çocuk Evleri Sitesinde sünnet töreni düzenlendi

Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesinde sünnet töreni gerçekleştirildi.

Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesinde sünnet töreni gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin, Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen programda, böylesi güzel bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

Türkiye'nin devlet koruması altındaki çocuklara bakma anlamında 2007'den sonra devasa bir dönüşüm geçirdiğini belirten Şahin, geçmişte öğrenci yurdu mantığıyla çocuklara bakıldığını, şimdi ise sevgi evleri yönteminin olduğunu söyledi.

"Aile şeklinde çocuklarımız yaş, grup ve cinsiyetlerine göre paylaştırılıyorlar, bu gördüğünüz evler gibi Türkiye'nin hemen hemen her yerinde sevgi evleri siteleri kuruldu. Bunun dışında evler kiralanıyor, başka tesisler kullanılıyor." ifadelerini kullanan Şahin, devletin çocuklara şu anda çok iyi baktığını belirtti.

Çocukların sadece fiziksel değil mental gelişmeleri konusunda da geçmişle kıyaslanmayacak şekilde mesafe aldıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu, çok başarılı hizmetin Malatya'dan doğduğunu öğrenmek beni gerçekten çok mutlu etti, gururlandırdı. Bunun Malatyalı iş adamlarının el atmasıyla olması daha da anlamlı olmuş. Gerçekten çok kıymetli bir kamu yönetimi dönüşümüne aslında Malatyalılar önayak olmuş. Yaptıkları bu hayır daha sonra büyük bir kartopuna dönüşerek Türkiye'nin her yerine yayıldı ve bu hayırların hepsinden de Malatyalılar paylarını alıyorlar."

Vali Şahin, devlet korumasında olan çocukların annelerinin de babalarının da millet olduğunu vurgulayarak, "Milletin mensupları da onlara en güzel hizmeti yapıyor. Malatyalı iş adamları da bunun en güzel örneğini burada vermişler, vermeye devam ediyorlar. Gerçekten yapılabilecek en güzel faaliyet budur. Emeği geçenleri kutluyorum. Bizlere de düşen bir pay olursa şerefle bunu yapmaktan geri durmayacağımızı ifade ediyoruz. Devlet yapar ama milletle beraber." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır'ın konuşmasının ardından sünnet olan 9 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş ile çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Malatya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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