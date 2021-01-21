Malatya'da çocuklar karın keyfini kızak kayarak çıkardı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde çocuklar karın keyfini poşet, naylon, plastik bidon ve kızaklarla kayarak çıkardı.

İlçede iki gün etkisini sürdüren kar yağışının ardından yaşları 4-12 arasında değişen çocuklar, Baytarbağı Mahallesi'ndeki bahçe yollarını kayak pisti haline getirdi.

Burada yanlarında getirdikleri kızak, naylon, plastik bidon ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanan çocuklar, tepeden kayarak karın tadını çıkardı. Çocukların bidon ve kızak üzerinde kaymaya çalışması renkli görüntü oluşturdu.

Çocukların kayarken zaman zaman zor anlar yaşadıkları da görüldü.

Çocuklardan Hatice Akbaş, arkadaşlarıyla bir araya gelerek evlerinden getirdikleri malzemelerle kaydıklarını ve karın keyfini çıkardıklarını söyledi.